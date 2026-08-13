Росія цинічно вдарила "Шахедом" по локомотиву пасажирського потяга на Одещині: є жертви
В Одеській області 13 серпня Росія за допомогою реактивного "Шахеда" вдарила по локомотиву пасажирського поїзда. За попередніми даними, є загиблі.
Про це повідомив голова правління Акціонерного товариства "Укрзалізниця" Олександр Перцовський.
Які наслідки удару по локомотиву в Одеській області?
На жаль, мушу від першої особи повідомити про найстрашніше: попередньо за наявною інформацією цей удар не лишив шансів нашій локомотивній бригаді – машиністу та помічнику,
– наголосив Перцовський.
Очільник Укрзалізниці уточнив, що поїзд саме заходив на станцію, щоб організувати безпечну висадку та евакуацію людей. У цей момент ворожий "Шахед" різко змінив траєкторію, і машиніст із помічником не встигли повністю зупинитися та покинути локомотив.
Відомо, що 340 пасажирів і поїзну бригаду вдалося врятувати. Усі громадяни евакуйовані в безпечне місце, постраждалих немає. Для людей уже організували подальше довезення до Одеси автобусами.
Це жахливий щоденний терор і прицільна атака по цивільних,
– сказав Олександр Перцовський.
Глава АТ "Укрзалізниця" також підкреслив, що машиніст і його помічник до останнього виконували свій обов'язок. Перцовський запевнив, що родини загиблих отримають необхідну підтримку.
Нагадаємо, внаслідок російського удару по Кам'янському району Дніпропетровської області 6 серпня загинули троє працівників залізниці – Олег Балас, Ігор Нікітенко та Максим Фомін. Усі вони перебували на робочих місцях і допомагали ліквідовувати наслідки попередньої атаки.