Росія цинічно виправдала масовану атаку по Україні

Росія намагається виправдати чергову масовану атаку по Україні, заявляючи про нібито удари по військових об'єктах. Ворожа влада стверджує, що під обстріл потрапили підприємства оборонно-промислового комплексу та логістичні центри.

Про це повідомляє Міністерство оборони Росії.

Як Москва виправдовує черговий терор?

У відомстві країни-агресорки традиційно заявили про "високоточні удари", намагаючись представити масований обстріл як операцію проти об'єктів, пов'язаних з українськими військовими можливостями. Під удар начебто потрапили військові аеродроми, підприємства військово-промислового комплексу, телекомунікаційні та логістичні центри у Києві, Львові, а також у низці областей України.

Серед регіонів, які згадали у російському відомстві, були Івано-Франківська, Житомирська, Рівненська, Вінницька та Дніпропетровська області. У Москві заявили, що ці об'єкти нібито використовувалися для виробництва, зберігання та доставки ракетного озброєння і безпілотників.

У Міноборони Росії також заявили про нібито ураження суден в Одеській області. Зокрема, там стверджують, що було атаковано суховантаж у порту "Південний", а також ще два судна поблизу Одеси.

Крім того, нібито були уражені об'єкти, які забезпечували роботу системи контролю повітряної обстановки та виробництво ракетного озброєння.

Що насправді опинилося під ударом окупантів?

Російські війська у ніч проти 30 липня здійснили масовану атаку по Україні, застосувавши ракети та ударні безпілотники. Вибухи пролунали у Києві, Львові та низці інших регіонів, де зафіксували пошкодження цивільної інфраструктури та постраждалих.

У столиці внаслідок атаки загинула щонайменше одна людина, ще двоє отримали поранення: у Святошинському районі уламки спричинили пожежі на території гаражного кооперативу та нежитлової будівлі, а в Оболонському районі зайнялися торгівельні павільйони.

У Львові російський удар пошкодив дві багатоповерхівки, виникли пожежі на вулицях Патона та Виговського, а рятувальники проводили евакуацію мешканців і розбір завалів. Відомо про 30 постраждалих, люди досі можуть бути під руїнами.

На Полтавщині через атаку дронів загинула одна людина, також було пошкоджено складські приміщення приватного підприємства та термінал "Нової пошти".

На Черкащині сили ППО знищили 9 російських ракет і 16 безпілотників, однак уламки ворожих цілей пошкодили будинки, господарські споруди та майно агропідприємства.