Росія твердо стоїть на ногах, – Путін видав низку абсурдних заяв, зокрема про "успіхи" на фронті
Російський диктатор Володимир Путін 28 червня виступив на передвиборчому з'їзді партії "Єдина Росія". Під час своєї промови він виголосив низку заяв про "непереможність" його окупантів на фронті та загрози з боку Заходу.
Абсурдні заяви також були присвячені просуванню так званої "СВО" та численним звинуваченням Києва у тероризмі. 24 Канал зібрав головне з виступу диктатора.
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Про що говорив Путін на з'їзді партії?
Путін визнав, що Росія проходить через складний етап, але каже, що так росіяни зможуть по-новому зрозуміти поняття "патріотизм". Путін каже, що забезпечить безпеку своєї країни, її громадян і недоторканність своїх кордонів. За його словами, Москва коригує окремі плани відповідно до ситуації, однак не відмовляється від реалізації стратегічних цілей "на повну". Росія твердо стоїть на ногах і заявляє свої корінні інтереси, готова боротися за них, Він також стверджує, що Росія завжди була сильною, а перемоги ґрунтувалася на єдності народу. А своїх окупантів Путін вважає, "справжньою елітою", що мають продовжити служити країні й у цивільних сферах. Російський диктатор каже, що Захід не може перемогти Росію на полі бою, тому, за його словами, він намагається розгойдати політичну ситуацію, "але і це не вдається". Після прибуття на з'їзд, Володимир Путін розпочав свій виступ з того, що назвав нинішній час "доленосним" та "нестабільним" для Росії та світу. А його країну нібито не можуть перемогти на полі бою. За словами диктатора, "київський режим" відступає по всій лінії бойового зіткнення". Саме тому, мовляв, Київ переходить до "відверто терористичних дій".
– заявив російський лідер.
Путін звинуватив Захід у розгойдуванні політичної ситуації
З чого Путін почав свою промову
Путін визнав, що Росія проходить через складний етап, але каже, що так росіяни зможуть по-новому зрозуміти поняття "патріотизм".
Путін каже, що забезпечить безпеку своєї країни, її громадян і недоторканність своїх кордонів. За його словами, Москва коригує окремі плани відповідно до ситуації, однак не відмовляється від реалізації стратегічних цілей "на повну".
Росія твердо стоїть на ногах і заявляє свої корінні інтереси, готова боротися за них,
Він також стверджує, що Росія завжди була сильною, а перемоги ґрунтувалася на єдності народу.
А своїх окупантів Путін вважає, "справжньою елітою", що мають продовжити служити країні й у цивільних сферах.
Російський диктатор каже, що Захід не може перемогти Росію на полі бою, тому, за його словами, він намагається розгойдати політичну ситуацію, "але і це не вдається".
Після прибуття на з'їзд, Володимир Путін розпочав свій виступ з того, що назвав нинішній час "доленосним" та "нестабільним" для Росії та світу. А його країну нібито не можуть перемогти на полі бою.
За словами диктатора, "київський режим" відступає по всій лінії бойового зіткнення". Саме тому, мовляв, Київ переходить до "відверто терористичних дій".