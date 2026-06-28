Росія твердо стоїть на ногах, – Путін видав низку абсурдних заяв, зокрема про "успіхи" на фронті

Російський диктатор Володимир Путін 28 червня виступив на передвиборчому з'їзді партії "Єдина Росія". Під час своєї промови він виголосив низку заяв про "непереможність" його окупантів на фронті та загрози з боку Заходу.

Абсурдні заяви також були присвячені просуванню так званої "СВО" та численним звинуваченням Києва у тероризмі. 24 Канал зібрав головне з виступу диктатора.

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Про що говорив Путін на з'їзді партії?