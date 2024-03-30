Росіяни зміцнюють кордони у трьох регіонах: ГУР навело цікаві деталі

Успішні рейди російських добровольців сплутали карти окупантам. Тепер вони панічно намагаються зарадити ситуації і укріпити прикордоння, так би мовити, заднім числом.

Бєлгородці потерпають не тільки від дій РДК і "Свободи Росії", але й від власної авіації. 25 березня там упав ФАБ, який призначався українцям. Кумедно, але це вже шостий випадок за тиждень.

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Як росіяни збираються укріплювати кордон

Заходи зі зміцнення ділянок російського кордону у Бєлгородській, Курській, Брянській областях держава-агресор активізувала після рейдів Сибірського батальйону, "Російського добровольчого корпусу" та легіону "Свобода Росії",

– ідеться в повідомленні Головного управління розвідки України.

Окупантів тренують:

виявляти диверсійно-розвідувальні групи та боротися з ними;

вести штурмові дії в умовах міської забудови;

охороняти та обороняти об'єкти критичної інфраструктури.

Мовиться про особовий склад угруповань військ "Курськ", "Брянськ" і "Бєлгород".

Додамо від себе, що особливо цікавий пункт "Вести штурмові дії в умовах міської забудови". Він свідчить, що росіяни розуміють: рейди добровольців продовжаться. І озброєна опозиція продовжить вільно заходити углиб Росії – аж так, що просто боротьби з ДРГ буде замало.

Які ще плани в окупантів

"Вишкіл новобранців для посилення прикордонних російських регіонів окупанти проводять, зокрема, в окупованому Маріуполі та інших окупованих містах України. Також противник зміцнює, вдосконалює та маскує укріплення на Курщині, Бєлгородщині та Брянщині, намагається збільшити там кількість засобів боротьби з дронами, РЕБ та ППО", – повідомили у розвідці.

Там навели приклад: до Курської області планують перемістити підрозділи 5 зенітно-ракетної бригади. Зараз вона перебуває на окупованій території Луганської області. Тобто росіяни готові оголити фронт і невизнані "республіки", аби тільки посилити власний кордон. Знаменно!

Також у прикордонні збільшують географію мінно-вибухових загороджень.

Але місцеві не задоволені усіма цими діями. І цьому є просте пояснення.

"Зростає рівень невдоволення діями муніципальних чиновників, влади в Кремлі та російських пропагандистів, які рекомендують мешканцям прикордоння "терпіти" та поринути у скорботу за вбитими під час теракту у Підмосков’ї росіянами", – пишуть у ГУР.

Наскільки дії росіян ефективні

У січні росіяни хотіли перекинути ФСБ на кордон з Україною. Тоді також ішлося про Курськ, Брянськ і Бєлгород. Причому підрозділи мали перебувати там постійно. Як бачимо, з цього нічого не вийшло.