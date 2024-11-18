Боровся за життя з дитинства, а загинув від ракети: у Сумах Росія вбила 9-річного Іллю Дорошенка

У неділю, 17 листопада, окупанти жорстоко обстріляли Суми. Росіяни влучили у густонаселений район між багатоповерхівок. Загинуло 12 людей, у тому числі діти.

Ілля Дорошенко – серед двох загиблих дітей. 24 Канал розкаже, що про нього відомо, з посиланням на Суспільне.

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"Колектив учителів, працівників та учнів комунальної установи "Сумський навчально-виховний комплекс №16 імені Олексія Братушки" глибоко сумує з приводу трагічної загибелі внаслідок збройної агресії Росії 17 листопада 2024 року учня 3-А класу Дорошенка Іллі", – написали у школі, де навчалася дитина.

Там додали, що Ілля був доброю та світлою дитиною, енергійним і щирим. Таким він запам'ятається всім учителям.



Загиблий Ілля Дорошенко / Фото з сайту школи

Ця жахлива подія стала великим потрясінням для всієї нашої шкільної родини. (...) Світла пам'ять про Іллю завжди буде в наших серцях. Немає слів, щоб висловити всю тугу, біль та скорботу... Діти не вмирають – вони стають янголами та дивляться на нас з небес!

– підкреслили в школі.

У Суспільному нагадали, що знімали сюжет про Іллю у 2015 році. Тоді на допомогу дитині збирали гроші, бо родина витрачала по тисячі в день на лікування.

"Під час вагітності жінка перехворіла на грип, що спровокувало тяжке захворювання у дитини – цитомегаловірус. Ілля з'явився на світ передчасно, і це врятувало йому життя. А потім за нього взялися лікарі", – мовилося в передачі.

Журналісти додали, що також загинули дев'ятикласниця, 14-річна Анастасія Боровик, і майстер спорту Сергій Сухарєв, який займався спортивним орієнтуванням.

24 Канал висловлює співчуття рідним і близьким Іллі, а також усім, чиї рідні загинули в Сумах 17 листопада. Вічна пам'ять!