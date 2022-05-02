Росія вбила в Україні 219 дітей: кількість поранених зросла, – Офіс генпрокурора

Кількість вбитих українських дітей, на щастя, не зросла. Зафіксовано 219 смертей. Але кількість поранених зросла.

Станом на 2 травня в Україні внаслідок російської агресії поранені щонайменше 205 дітей. Цифри не є остаточними, адже у зоні бойових дій та на окупованих територіях кількість постраждалих і жертв визначити неможливо.

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Понад 624 дитини постраждали в Україні внаслідок збройної агресії Росії. Станом на ранок 2 травня 2022 року офіційне число дітей-жертв не змінилося - 219. Зросла кількість поранених – понад 405,

– мовиться в повідомленні.

Зокрема, 29 квітня внаслідок артобстрілу російськими окупантами Времівки на Донеччині зазнав поранення 15-річний хлопчик.

У яких областях діти постраждали найбільше

у Донецькій області – 139;

у Київській – 115;

у Харківській – 95;

у Чернігівській – 68;

у Херсонській – 45;

у Миколаївській – 43;

у Луганській – 37;

у Запорізькій – 27;

у Сумській – 17;

у Києві – 16;

у Житомирській – 15.

Російські окупанти стріляють в дітей

Упродовж 29 – 30 квітня внаслідок обстрілів Добропілля, Дробишевого та Времівки на Донеччині зазнали поранення 5 дітей.

28 квітня під час артилерійського обстрілу Любимівки на Херсонщині російські окупанти поранили 12-річну дівчинку.

Загарбники стріляли у ще двох дітей 28 квітня. У Циркунах на Харківщині постраждала 10-річна дівчинка. Також росіяни поранили дитину в Запоріжжі.

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