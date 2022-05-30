Росія вбила вже 243 дитини в Україні: понад 440 поранено
Джерело:Офіс генпрокурора
Російські окупанти вбили 243 дитини в Україні. Щонайменше 444 неповнолітніх поранено.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення постраждали понад 687 дітей. Про це повідомили в Офісі генпрокурора 30 травня.
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Станом на ранок 30 травня 2022 року більше ніж 687 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 243 дитини загинуло та понад 444 поранено.
29 травня російські окупанти обстріляли з артилерії село Миролюбівка Херсонської області. Внаслідок цього загинула 9-річна дівчинка. Ще двоє дітей: 7-місячне немовля і 5-річна дівчинка зазнали поранення.
26 травня ворог обстріляв Лисичанськ Луганської області. Не обійшлося без постраждалих серед дітей. Росіяни поранили 16-річного підлітка.
25 травня внаслідок обстрілу скла Студенок Ізюмського району Харківської області зазнав поранення 3-річний хлопчик.
Дані не є точні, адже прокурори намагаються дослідити місця ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Найбільше постраждало дітей у таких областях:
- Донецькій – 153;
- Київській – 116;
- Харківській – 109;
- Чернігівській – 68;
- Луганській – 52;
- Херсонській – 52;
- Миколаївській – 47;
- Запорізькій – 29;
- Сумській – 17;
- у Києві – 16;
- Житомирській – 15.
Через постійні бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1888 закладів освіти, серед них – 180 з них зруйновано повністю.
Останні новини про дитячі втрати
28 травня в Офісі генпрокурора повідомили про трагічну загибель дитини в Маріуполі. Це сталося 15 березня. Унаслідок ворожого обстрілу 15-річний підліток зазнав поранення.
Російські окупанти примусово вивезли хлопця на окуповану територію Донеччини. Разом з ним забрали 2-річного брата та 14-річну сестру.
Стало відомо, що 28 лютого у Харкові внаслідок ворожого обстрілу автомобіля зазнав поранення 17-річний хлопець.Зверніть увагу! Надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб за посиланням або за номерами телефонів: +380961004438, +380683235856.
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