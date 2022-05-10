Росія вбиває світ не лише зброєю, – Братчук про продовольчу кризу

Російські військові цинічно вивозять з тимчасово окупованих українських територій продовольство. Країна-агресорка намагається нищити увесь світ не лише зброєю, а й продовольчою кризою.

Про це 24 каналу розповів речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. Зокрема, українське зерно мали б експортувати до країн Північної Африки, Ближнього Сходу та інших держав.

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Втім, за словами Братчука, Росія у 2022 році штучно створює продовольчу кризу у світі. Зважаючи на такі обставини, глава Європейської ради Шарль Мішель, який 9 травня приїхав до Одеси, а також прем'єр-міністр України Денис Шмигаль разом з експертами шукали способи розв'язання цієї проблеми.

Дійсно мовилося про те, щоб розблокувати якимось чином Одеський порт першочергово. Тому що зараз Росія не лише зброєю намагається вбивати увесь світ, без перебільшення, а й продовольчою кризою,

– зазначив речник ОВА.

Братчук переконаний, що певні рішення щодо цієї проблеми усе-таки будуть реалізовані.

"Це надто важливо, хоча не стільки для України. Ми проживемо й себе прогодуємо. Однак це світова проблема, тож її треба розв'язувати усім світом", – додав речник ОВА.

Продовольча криза через агресію Росії: що відомо

Денис Шмигаль заявив, що у світі вже зараз відчувають наслідки розв'язаної Росією війни проти України для глобальної продовольчої безпеки. Зокрема, через те, що з 24 лютого судноплавство у Чорному морі зупинено.

Наразі у морських портах України заблоковано майже 70 суден. Переважна кількість кораблів – балкери та судна для перевезення генеральних вантажів. Заблоковано 90 мільйонів тонн аграрної продукції, які Україна планувала постачати до країн Африки, Азії та Європи

За словами Шмигаля, частину запасів вдалося вивезти автотранспортом і залізницею. Однак інша частина перебуває під обстрілами або захоплена російськими військовими.

У Міністерстві аграрної політики та продовольства України заявили, що у разі відсутності нового українського врожаю з портів у світі буде продовольча паніка. Зараз міжнародні партнери переплачують за зерно.

Україна щодня втрачає 170 мільйонів доларів через заблоковані порти. Водночас експортні можливості нашої країни впали більше ніж на половину.

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