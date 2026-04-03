Росія вдалася до балістичного обстрілу: де прогриміли вибухи

Балістичні ракети застосувала російська армія проти України вночі 3 квітня. Під обстріл потрапили щонайменше три області.

Про вибухи у різних містах повідомляли монітори та місцеві спільноти. 24 Канал розповідає, яка є інформація на цей момент.

Балістична атака 3 квітня: що відомо?

Ближче до 4 ранку 3 квітня у Києві та багатьох областях України оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили одразу повідомили, що мовиться про загрозу балістичного обстрілу.

Про перші ракети з'явилася інформація за якусь хвилину – вони летіли на Харків. Місцеві спільноти, ОВА та міський голова Ігор Терехов повідомили про вибухи у місті. Мовилося, зокрема, про удар щонайменше чотирма ракетами по Київському району. Вони пошкодили кілька багатоповерхових житлових будинків – там вибито вікна, перебито газогін.

У цей самий час російська армія запустила балістику і на Дніпропетровську область, а також на Запоріжжя. Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про вибухи в області. А монітори сповістили про спуск балістики на Павлоград.

Інформації про постраждалих та пошкодження на момент публікації не було. Монітори зазначають, що ворог застосував не менш як 10 ракет.

До яких ще атак вдалася Росія цієї ночі?