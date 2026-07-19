Росія вдарила 3 ракетами по цивільному судну в Одесі: є загиблі

Російські війська 19 липня завдали ракетного удару по цивільному суховантажному судну GOLDEN LEO, яке перевозило зерно та виходило із зони бойових дій. Внаслідок атаки загинули п'ятеро людей.

Про це повідомили у Військово-Морських Силах України.

Що відомо про атаку по судну?

За попередніми даними, російські війська застосували три крилаті ракети Х-59/Х-69. У момент атаки судно GOLDEN LEO, власником якого є турецька компанія, прямувало на вихід із небезпечної морської зони після завантаження зерном.

Одна з ракет влучила у район правого борту надбудови судна. Унаслідок удару на борту спалахнула пожежа.

Наслідки удару по судні / Фото ВМС ЗСУ

За наявною інформацією, внаслідок російської атаки загинули п'ятеро людей. Ще п'ятьох членів екіпажу наразі вважають зниклими безвісти. Їхня доля залишається невідомою, триває пошуково-рятувальна операція. Технічний стан самого судна також уточнюється.

Одразу після удару до проведення рятувальної операції долучилися підрозділи ВМС та Морської пошуково-рятувальної служби.

Станом на 20:30 рятувальникам вдалося евакуювати вісьмох членів екіпажу. Усіх їх доставили до однієї з лікарень Одеси, де вони отримують необхідну медичну допомогу.

За інформацією української сторони, GOLDEN LEO було цивільним торгівельним суховантажем під іноземним прапором, який перевозив зерно та не виконував жодних військових завдань. Під час удару судно вже залишало район бойових дій і не становило жодної загрози для російських військ.

У зв'язку з цим українська сторона розцінює атаку як цілеспрямований удар по мирному судноплавству.

Зауважимо, що Сили безпілотних систем ЗСУ також не сиділи на місці. Зокрема, "Мадяр" заявив про успішне завершення двотижневої операції "Молочка", унаслідок якої вдалося вивести з ладу близько 75% спроможностей Керченської поромної переправи.

Ураження отримали всі п'ять суден, що забезпечували сполучення між портом Кавказ у Росії та тимчасово окупованим Кримом. Пороми "Єйськ" і "Марія" після ударів були відбуксировані до Керчі та, за інформацією військових, більше не повернуться до роботи, а судно SKS One затонуло й не підлягає відновленню.

Водночас "Лаврентій" і "Панагія" втратили можливість самостійно пересуватися та нині використовуються лише як несамохідні баржі, які буксирують іншими суднами. У СБС наголошують, що це суттєво знизило логістичні можливості переправи, яка після атак на Кримський міст стала одним із головних маршрутів постачання для російських військ.

За оцінкою українських військових, близько 80% перевезень через Керченську поромну переправу здійснювалися в інтересах російського міністерства оборони. Один пором міг перевозити від восьми до п'ятнадцяти одиниць техніки, тому втрата більшості флоту істотно обмежує можливості Росії перекидати вантажі до окупованого Криму.