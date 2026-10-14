Росія атакувала нафтобазу в Луцьку

У ніч проти 14 жовтня російський безпілотник влучив у нафтобазу в Луцьку. Внаслідок цього виникла пожежа.

Про це повідомляє секретар Луцької міської ради Андрій Разумовський.

Що відомо про атаку?

У ніч проти 14 жовтня БпЛА влучив у нафтобазу в Луцьку, внаслідок чого виникла пожежа. Загоряння сталося близько 02:00. Рятувальники ліквідували пожежу о 04:38.

Пожежу вдалося ліквідувати менш ніж за 3 години після її виникнення. У міській раді подякували працівникам ДСНС за професійну роботу.

Також жителів Луцька закликали під час повітряної тривоги перебувати в укриттях і не нехтувати правилами безпеки.

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Нагадаємо, російські війська протягом ночі 14 жовтня масовано атакували залізничну інфраструктуру України. Під ударом опинилися об'єкти в п'яти областях: Харківській, Київській, Вінницькій, Хмельницькій і Тернопільській.

За словами голови правління Укрзалізниці Олександра Перцовського, росіяни атакували локомотивні та вагонні депо, ремонтні підприємства, вокзали й станції.

Завдяки завчасним заходам безпеки та евакуації серед пасажирів і залізничників вдалося уникнути загиблих і постраждалих. Водночас удари спричинили суттєві матеріальні збитки, а пошкодження енергетичної інфраструктури та обмеження на окремих напрямках ускладнювали рух поїздів.