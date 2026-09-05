Росія вдарила БпЛА по Чугуєву: загинула майже вся сімʼя

Ворог атакував Чугуїв на Харківщині ударним безпілотником, поціливши у приватний будинок. Унаслідок ворожого удару загинули троє людей.

Про це повідомив начальник Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Що відомо про атаку?

Російські військові атакували Чугуїв безпілотником, поціливши у приватний житловий будинок. Внаслідок удару будинок, господарчу споруду та гараж було зруйновано, на місці спалахнула пожежа.

Через цей обстріл, загинула майже уся родина – 19-річна дівчина, 11-річний хлопчик та 45-річний чоловік. Серед постраждалих жінка, яку з важкими травами ушпиталили. Також гострої реакції на стрес зазнали 28-річний чоловік та дві 75-річні жінки.

Внаслідок прямого влучання ворожого дрону повністю зруйновано приватний будинок. Пошкоджено скління вікон у багатоповерховому будинку, гаражі поряд та три цивільні автівки. Триває ліквідація наслідків.

Наразі правоохоронці, медики та рятувальники проводять обхід території, аби виявити можливих постраждалих. Екстрені служби також продовжують ліквідовувати наслідки російської атаки.

Сьогоднішня атака вкотре підтверджує: Росія – держава-терорист, яка цілеспрямовано б'є по цивільній інфраструктурі та мирних людях,

– йдеться у повідомленні.

Наслідки атаки / Фото Олег Синєгубов

Нагадаємо, раніше під ударом опинилася Київська область. У Бучанському районі загинули двоє людей. Водночас у Фастівському районі рятувальники ДСНС продовжують ліквідовувати пожежу після російської атаки.