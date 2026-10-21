Удар по Коротичу на Харківщині: окупанти вбили літнє подружжя

У ніч на 21 жовтня Росія масовано вдарила безпілотниками по селищу Коротич, що неподалік від Харкова. Ворог цілеспрямовано вдарив по приватному сектору.

Про це в ефірі 24 Каналу розповіла кореспондентка Анна Черненко. За її словами, окупанти неодноразово обстрілювали сучасний термінал "Нової пошти" в Коротичі, який знищували упродовж кількох років. Цього разу ворог вдарив саме по приватних будинках.

Що відомо про удар по Коротичу?

Як наголосила Черненко, атака тривала близько 35 хвилин. Після 01:30 ночі ворог один за одним направляв безпілотники саме по приватному сектору.

На жаль, у нас там є загиблі. Це подружжя. Чоловікові було 83 роки, жінці – 81 рік. Щирі співчуття їхній сім'ї, близьким та друзям,

– зауважила кореспондентка.

11 людей, серед яких двоє дітей, отримали допомогу від медиків. Здебільшого це була гостра реакція на стрес.

Росія вдарила з РСЗВ по Харкову

Близько 6-ї ранку російські загарбники атакували безпілотниками Основ'янський район Харкова. На щастя, під час цієї ранкової атаки обійшлося без жертв та постраждалих.

Водночас кореспондентка нагадала про обстріл Новобаварського району міста, який ворог напередодні атакував із реактивної системи залпового вогню "Торнадо-С". Удари з такого озброєння по обласному центру давно не фіксувалися.

Кореспондентка розповіла про нещодавні обстріли Харкова: дивіться відео 24 Каналу

Снаряд влучив у землю в приватному секторі поруч із багатоповерхівками та цивільним підприємством. Один будинок знесено наполовину, інший зазнав руйнувань. Загалом травмовано 11 людей, із яких семеро зазнали поранень. Чотирьох госпіталізували до лікарень.

Намагалася пригадати, коли востаннє ми бачили такі характерні для РСЗВ вирви у Харкові. Ймовірно, це був грудень 2025 – січень 2026. Але тоді росіяни били по енергетиці. Цього разу це був удар по приватному сектору. Тут доволі стара забудова. І справжнє диво, що деякі будинки встояли. В одному з них перебував чоловік, якого вибуховою хвилею викинуло на вулицю. Він вижив,

– сказала Черненко.

Додамо, російські окупанти фактично кожного дня атакують Харків та область. До прикладу, 17 жовтня внаслідок масованої атаки в місті постраждали 15 людей. Тоді ворог бив по Харкову "Бандеролями".