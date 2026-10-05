Росія вдарила трьома КАБами по Харкову: вже 25 поранених

Російські окупанти вдарили щонайменше трьома керованими авіабомбами по Харкову. Вибухи лунали в Слобідському районі.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає 24 Канал.

Що відомо про наслідки атаки?

Як наголосив Терехов, внаслідок атаки горять складські приміщення. Також відомо про пошкоджені житлові будинки. На місці працюють рятувальники. Під завалами можуть бути люди.

Наразі повідомляють про трьох загиблих людей. Також щонайменше 10 людей зазнали поранень.

Окрім цього, росіяни атакували ударним дроном заправку в Київському районі міста.

Нагадаємо, раніше ми писали, що 2 жовтня Росія цинічно атакувала житловий сектор у Харкові. Тоді ворожі КАБи також влучили у приватні будинки Слобідського та Немишлянського районів, внаслідок чого одна людина загинула, а ще вісім отримали поранення.

Також наприкінці вересня окупанти вдарили по будинку у Харкові. Тоді кількість постраждалих перевищила 40 осіб, серед яких було одинадцять дітей.