Росія вдарила КАБом по Харкову: зафіксовано влучання в медзаклад, є загиблий та постраждалі

Росіяни продовжують терор Харкова. Вдень 25 липня ворожі сили Росії вдарили КАБом по місту.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера Ігоря Терехова.

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Що відомо про удар по Харкову 25 липня?

В Харкові оголосили повітряну тривогу об 11 годині ранку. Через трохи більше ніж 20 хвилин в Повітряних силах повідомили про КАБ курсом на місто.

Об 11:28 Ігор Терехов повідомив, що росіяни вдарили по Харкову КАБом. За попередньою інформацією удар припав в Індустріальному районі.

Вже невдовзі мер міста інформував, що є інформація про одного постраждалого внаслідок обстрілу.

В Індустріальному районі КАБ влучив у будівлю медичного закладу. Поряд – ще одне приміщення для лікування людей,

– інформував Терехов.

Через декілька хвилин стало відомо, що вже є 6 поранених. Також, на жаль, є інформація про одного загиблого від ворожого КАБу.

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Наголосимо, що російські окупанти не припиняють удари по Харкову. Так, Росія 24 липня атакувала місто. Зранку агресор вдарив по густозаселеному мікрорайону Харкова двома керованими авіабомбами вагою по 250 кілограмів кожна.

Після обіду 24 липня міський голова Харкова повідомив про удар по місту. Зокрема, він інформував, що зафіксовано удар в Індустріальному районі бойовим дроном типу "Черніка".