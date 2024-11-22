Удар міжконтинентальною ракетою: Україна та НАТО проведуть екстрене засідання

Росія вдарила по Україні міжконтинентальною балістичною ракетою. Через це відбудеться екстрене засідання НАТО, де буде присутня Україна.

НАТО і Україна проведуть екстрене засідання. Про це пише 24 Канал з посиланням на джерела AFP.

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Росія вдарила міжконтинентальною ракетою

Переговори відбудуться наступного тижня в Брюсселі. Там обговорять удар Росії експериментальною гіперзвуковою ракетою середньої дальності.

Засідання Ради Україна – НАТО 26 листопада відбудеться на рівні послів. Воно було скликано Києвом після удару по місту Дніпро.

Під час атаки 21 листопада Росія вдарила по Україні міжконтинентальною ракетою. Згодом російський президент Владімір Путін підтвердив цей удар та вкотре погрожував Заходу. Очільник Кремля заявив, що це було відповіддю на плани США щодо розгортання ракет малої і середньої дальності.

Також під час цієї атаки Росія підіймала в повітря бомбардувальники Ту-95МС. Вони також здійснювали пуски ракет. Вибухи пролунали у різних регіонах України.