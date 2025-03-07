Росія вдарила по Добропіллю на Донеччині: є жертви, багато поранених

Окупанти завдали ударів по місту Добропілля Донецької області. Внаслідок ворожого обстрілу є багато загиблих і постраждалих.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

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Які наслідки атаки на Добропілля 07.03.2025

Посадовець констатував, що вже вночі російські військові завдали 3 ударів по місту. Попередньо, пошкоджені 4 багатоповерхівки.

Щонайменше 5 людей загинули й 15 поранені — такі попередні наслідки ударів по Добропіллю,

– заявив Філашкін о 23:04.

Важливо! Голова ОВА зазначив, що остаточна кількість жертв та обсяги руйнувань внаслідок російської атаки будуть встановлені пізніше.

Зараз на місці ворожих влучань працюють органи влади, поліція, рятувальники й усі відповідальні служби.

Не наражайте себе на смертельну небезпеку! Евакуюйтесь своєчасно!

– закликав очільник Донецької ОВА.

Росія вдарила по Добропіллю / Фото з телеграму Філашкіна

До слова, ввечері 7 березня окупанти масовано атакували Одесу безпілотниками. Російські терористи завдали удару по цивільній і енергетичній інфраструктурі.