Росія вдарила по Добропіллю на Донеччині: є жертви, багато поранених
- Росія завдала ударів по місту Добропілля на Донеччині. Окупанти вбили щонайменше 5 людей. Ще 15 зазнали поранень.
- Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено 4 багатоповерхівки.
Окупанти завдали ударів по місту Добропілля Донецької області. Внаслідок ворожого обстрілу є багато загиблих і постраждалих.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Донецької ОВА Вадима Філашкіна.
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Які наслідки атаки на Добропілля 07.03.2025
Посадовець констатував, що вже вночі російські військові завдали 3 ударів по місту. Попередньо, пошкоджені 4 багатоповерхівки.
Щонайменше 5 людей загинули й 15 поранені — такі попередні наслідки ударів по Добропіллю,
– заявив Філашкін о 23:04.
Важливо! Голова ОВА зазначив, що остаточна кількість жертв та обсяги руйнувань внаслідок російської атаки будуть встановлені пізніше.
Зараз на місці ворожих влучань працюють органи влади, поліція, рятувальники й усі відповідальні служби.
Не наражайте себе на смертельну небезпеку! Евакуюйтесь своєчасно!
– закликав очільник Донецької ОВА.
Росія вдарила по Добропіллю / Фото з телеграму Філашкіна
До слова, ввечері 7 березня окупанти масовано атакували Одесу безпілотниками. Російські терористи завдали удару по цивільній і енергетичній інфраструктурі.