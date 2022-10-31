Росія вдарила по двох енергооб'єктах на Дніпропетровщині: руйнування – серйозні

Під час чергової масованої ракетної атаки росіяни атакували Дніпропетровщину. Ціллю ворога стали енергетичні об'єкти.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. На місцях атак працюють усі служби.

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Куди влучили окупанти

Валентин Резніченко уточнив, що росіяни атакували енергетичні об'єкти у Дніпрі та Павлограді. На місцях ударів є серйозні руйнування.

Маємо прильоти під час ранкової атаки на область. Росіяни поцілили по об’єктах енергетичної інфраструктури у Дніпрі та Павлограді. Серйозні руйнування. Працюють усі служби,

– повідомив Резніченко.

Водночас очільник ОВА відзначив, що над Дніпропетровщиною сили Повітряного командування "Схід" збили 9 ворожих ракет. Варто відзначити, що сумарно українська ППО збила 44 ворожі ракети під час ранкової атаки.

Масована ракетна атака 31 жовтня: головне

Російські окупанти вранці 31 жовтня знову завдали масованого ракетного удару по Україні. Сили ППО успішно знищили 44 з понад 50 випущених окупантами ракет. Ворог запускав ракети Х-101 та Х-555 зі стратегічної авіації з району Каспійського моря.

Окупанти завдали ракетних ударів по Київщині, Харківщині, Дніпропетровщині, Запоріжжю та Буковині. Ціллю ворога стала критична інфраструктура. Через це в Україні вводять екстрені відключення електроенергії.

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