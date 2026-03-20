Ворог атакував евакуаційний екіпаж на Донеччині: є поранені та загибла

Росіяни продовжують навмисно вбивати цивільних українців. Так, на Донеччині ворог вдарив по евакуаційному екіпажу.

Про трагедію вранці розповів засновник і голова громадської організації "Проліска" Євген Каплін.

Що відомо про атаку на евакуаційний екіпаж на Донеччині?

За словами Капліна, російський дрон атакував евакуаційний екіпаж організації в Олексієво-Дружківці. Він уточнив, що внаслідок ворожого удару є загибла та поранені.

На жаль, є поранені та загибла. Наразі робимо все, щоб довести до лікарні поранених,

– написав засновник "Проліски".

Він не розкрив, скільки людей поранено, та у якому стані вони перебувають. Громадській діяч додав, що подробиці повідомить згодом.

Зауважимо, що Олексієво-Дружківка розташована приблизно на відстані 10 кілометрів від лінії бойового зіткнення між містами Дружківка та Костянтинівка.

Довідка: Гуманітарна організація "Проліска" понад 11 років допомагає постраждалим від війни в Україні. Після повномасштабного вторгнення у 2022 році організація зосередилась на підтримці найвразливіших – ВПО, дітей, літніх і маломобільних людей. Серед допомоги: евакуація, ремонт житла, необхідні речі, психологічна підтримка, соціальний супровід, облаштування укриттів і житла для переселенців, соціальний транспорт і підтримка закладів догляду. Нині "Проліска" працює у 13 областях України.

