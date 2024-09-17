Зробили все, що могли, – харків'яни розповіли, як рятували поранених через удар по Харкову

У вівторок, 17 вересня, в Україні відзначають День рятувальника. Саме цю дату Росія обрала, щоб влучити по місцю, де рятувальники саме закінчували гасити пожежу. Уже відомо, що четверо з нх зазнали складних травм.

Про це розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко, додавши, що за життя і здоров'я поранених зараз борються лікарі. Росія підступно скинула КАБ там, де вони працювали.

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Що відомо про російський удар

У момент удару рятувальники закінчували гасити лісосмугу. Зараз на Харківщині дуже багато пожеж, частина спричинена обстрілами, частина – спекою або ж підривом боєприпасів. До того ж починають детонувати як "свіжі" боєприпаси, так і радянські, тому робота рятувальників зараз особливо важка.

Росіяни влучили авіаційним снарядом за кілька метрів від них. Ворог міг бити прицільно. Таку думку поділяють в поліції.

Це вказує на те, що ворог завдавав ударів саме по місцю, де працювали наші рятувальники,

– сказав речник ДСНС у Харківській області Євген Василенко.

На жаль, четверо хлопців поранені, троє з них у важкому стані. У них травматичні ампутації, в когось це пальці, в когось рука. Окрім того, є суміжні травми. Харків’яни, які були поруч у момент прильоту, одразу поспішили допомогти.

"Ми з іншими працівниками ДСНС занесли їх спочатку в приміщення, далі евакуювали в підвальне приміщення. Тоді викликали швидку, надали першу медичну допомогу. Можливо, не настільки професійно, але зробили все, що могли", – розповів Валерій, який допомагав рятувати поранених.

По Харкову вдарили тричі

Допомога від небайдужих була дуже потрібною. Адже, зважаючи на тактику подвійних ударів ворога, від росіян можна очікувати чого завгодно. Тому важливо, що постраждалим допомогли одразу. Усіх містян закликають мати з собою засоби захисту, такі як турнікет, аптечка та вміти надати першу допомогу.

Авжеж було страшно. Тут сиділа мама з дитиною, інші люди. Але ми швидко зібралися, згрупувалися та побігли в підвал,

– пригадав Андрій, який також допомагав рятувати поранених.

Крім цього, по Харкову окупанти завдали ще двох ударів. Один припав на відкриту територію, інший – по промисловому об'єкті, який вже не працював. Загалом ворог випустив 3 КАБи й всі вони влучили у Київський район Харкова.