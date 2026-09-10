Росія вдарила по іноземному судну в Одеській області: загинули громадяни Азербайджану
Одеська область знову зазнала ворожого удару. Через атаку на цивільне судно під іноземним прапором загинули двоє людей.
Подробиці повідомили в Міністерстві з відновлення, інфраструктури та транспорту України.
Що відомо про атаку на судну на Одещині?
Через російський удар сталося пошкодження буксира Tedy. Унаслідок атаки двоє членів екіпажу – громадяни Азербайджану – загинули.
Ще двоє громадян Азербайджану постраждали – їх госпіталізували. Шістьом членам екіпажу надали необхідну допомогу на місці, госпіталізація їм не знадобилася.
Росія продовжує цілеспрямовано атакувати цивільні судна та портову інфраструктуру України, створюючи пряму загрозу для українських та іноземних моряків,
– йдеться в офіційному повідомленні.
У Міністерстві з відновлення, інфраструктури та транспорту додали, що Україна фіксує кожен такий випадок і продовжує інформувати міжнародних партнерів про системні російські удари по цивільних суднах і транспортній інфраструктурі.
Слід зазначити, що це далеко не перша атака по цивільних судноплавних об'єктах. 7 серпня Росія атакувала Миколаївську область ударними безпілотниками типу "Шахед". Ціллю стала портова інфраструктура, внаслідок атаки було пошкоджено цивільне судно.
Водночас 1 серпня російські військові знову спрямували безпілотник по портовій інфраструктурі та цивільному флоту на Півдні України. Удар призвів до руйнувань у прибережній зоні.
Окрім того, напередодні, ворожі війська атакували пункт пропуску "Старокозаче" в Одеській області на кордоні з Молдовою. Через удар повідомлялося про загиблих і постраждалих.