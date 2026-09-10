Росія вдарила по іноземному судну в Одеській області: загинули громадяни Азербайджану

Одеська область знову зазнала ворожого удару. Через атаку на цивільне судно під іноземним прапором загинули двоє людей.

Подробиці повідомили в Міністерстві з відновлення, інфраструктури та транспорту України.

Що відомо про атаку на судну на Одещині?

Через російський удар сталося пошкодження буксира Tedy. Унаслідок атаки двоє членів екіпажу – громадяни Азербайджану – загинули.

Ще двоє громадян Азербайджану постраждали – їх госпіталізували. Шістьом членам екіпажу надали необхідну допомогу на місці, госпіталізація їм не знадобилася.

Росія продовжує цілеспрямовано атакувати цивільні судна та портову інфраструктуру України, створюючи пряму загрозу для українських та іноземних моряків,

– йдеться в офіційному повідомленні.

У Міністерстві з відновлення, інфраструктури та транспорту додали, що Україна фіксує кожен такий випадок і продовжує інформувати міжнародних партнерів про системні російські удари по цивільних суднах і транспортній інфраструктурі.

Слід зазначити, що це далеко не перша атака по цивільних судноплавних об'єктах. 7 серпня Росія атакувала Миколаївську область ударними безпілотниками типу "Шахед". Ціллю стала портова інфраструктура, внаслідок атаки було пошкоджено цивільне судно.

Водночас 1 серпня російські військові знову спрямували безпілотник по портовій інфраструктурі та цивільному флоту на Півдні України. Удар призвів до руйнувань у прибережній зоні.

Окрім того, напередодні, ворожі війська атакували пункт пропуску "Старокозаче" в Одеській області на кордоні з Молдовою. Через удар повідомлялося про загиблих і постраждалих.