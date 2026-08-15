Росія вдарила ракетою по Кривому Рогу: виникла пожежа, двоє людей постраждали

Вдень окупанти обстріляли ракетами південні регіони України. Під ударом опинився, зокрема і Кривий Ріг.

На Дніпропетровщині спершу оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних дронів. Згодом до неї додалася ще й ракетна небезпека.

Що відомо про вибухи у Кривому Розі?

Близько 14:54 монітори писали про наближення ракети до Кривого Рогу. За кілька хвилин у місті пролунав вибух.

У мережі зазначають, що над місцем прильоту утворилася хмара диму. Також писали про перебої зі світлом.

Глава ОВА Олександр Ганжа підтвердив ворожий удар по Кривому Рогу. За його словами, виникла пожежа.

Мер Кривого Рогу Олександр Вілкул уточнив, що постраждали двоє людей. Міський голова повідомив, що обидва потерпілих перебувають у важкому стані.

Один чоловік, 61 рік – політравма, важкий, але стабільний. Другий чоловік – травматична ампутація ноги, вже в операційній, лікарі борються за його життя,

– повідомив Вілкул.

Також, за його словами, ситуацію з електрикою вже стабілізували.

Зауважимо, що більшість ракет, які випустив ворог вдень, пролітали через транзитом через Дніпропетровщину, у напрямку Кропивницького.

Нагадаємо, що уночі Росія запустила по Україні 152 дрони, з них 124 було знешкоджено силами протиповітряної оборони. На жаль, не минулося без влучань.

На Одещині ворожі безпілотники зруйнували будівлю взуттєвої фабрики. У Марганці на Дніпропетровщині під обстріл потрапив 4-поверховий житловий будинок. Там загинув 3-місячний хлопчик, ще 11 людей постраждали. Більшість поранених – у важкому стані.

У Запоріжжі ворог вкотре атакував торговельний центр "Епіцентр" і промислове підприємство.