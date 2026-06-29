Росія вдарила по маршрутці на Запоріжжі
Росія продовжує терор мирного населення. Вдень 29 червня вона вдарила по маршрутці на Запоріжжі.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
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Що відомо про атаку?
Федоров розповів, що ворог атакував безпілотником маршрутне таксі в одному із районів Запоріжжя.
На жаль, 2 людей загинули. Ще 6 осіб постраждали, серед них – дитина.
Наслідки атаки / Фото Запорізької ОВА
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Нагадаємо, що 29 червня росіяни також атакували Полтавщину.
Під прицілом опинилася АЗС у Полтавському районі. Ще один БпЛА впав на території підприємства в Миргородському районі, після чого виникли часткові перебої з електропостачанням.