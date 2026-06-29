Росія вдарила по маршрутці на Запоріжжі

Росія продовжує терор мирного населення. Вдень 29 червня вона вдарила по маршрутці на Запоріжжі.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

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Що відомо про атаку?

Федоров розповів, що ворог атакував безпілотником маршрутне таксі в одному із районів Запоріжжя.

На жаль, 2 людей загинули. Ще 6 осіб постраждали, серед них – дитина.

Наслідки атаки / Фото Запорізької ОВА

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Нагадаємо, що 29 червня росіяни також атакували Полтавщину.

Під прицілом опинилася АЗС у Полтавському районі. Ще один БпЛА впав на території підприємства в Миргородському районі, після чого виникли часткові перебої з електропостачанням.