Росія завдала масованого удару по передмістю Херсона: пошкоджені будинки, поранені діти

Зранку в неділю, 28 липня, російська окупаційна армія вдарила по передмістю Херсона. На жаль, є поранені, серед яких – діти.

Очільник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко розповів деталі атаки ворога. Також в ОВА розповіли про стан постраждалих.

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Противник вдарив по передмістю Херсона

Близько години тому армія Росії з тимчасово окупованого лівого берега завдала масованого удару по передмістю Херсона,

– написав Мрочко о 7:54.

За його словами, пошкоджені будинки, а також є поранені. Голова Херсонської МВА надав оновлення щодо потерпілих і повідомив, що під час цього ворожого обстрілу отримали поранення двоє дітей 10 і 15 років. Згодом в ОВА повідомили, що також вибухову травму, поранення обличчя, тулуба, рук та ніг зазнала 32-річна жінка, яка є мамою постраждалих дітей.

У 10-річної дівчинки – вибухова травма та струс головного мозку. В хлопчика діагностували ще й травму живота та поранення ноги.

Також серед постраждалих – 75-річна жінка. В неї вибухова та черепно-мозкова травми та контузія. В ОВА повідомили, що всіх потерпілих шпиталізували до лікарні для надання меддопомоги.

Менше, ніж через пів години повідомили про ще одного травмованого через російський обстріл Комишан на Херсонщині. Зазначається, що 16-річний хлопець самостійно звернувся до лікарні за допомогою. У юнака – вибухова травма та контузія.

Додамо, що у селищі Приозерне вибухової травми та контузії зазнала 65-річна жінка. Лікарі надали їй необхідну допомогу.

У Херсоні росіяни влучили в освітній заклад

Також Олександр Прокудін, голова Херсонської ОВА, повідомив, що під ударом окупантів опинився освітній заклад Херсона.

Вночі ворог поцілив у будівлю одного із коледжів у центрі міста, внаслідок чого спалахнула пожежа,

– проінформував він.

Він повідомив, що, на щастя, ніхто з людей не постраждав. Також він опублікував кадри з наслідками.

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