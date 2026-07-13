Росія знову вдарила по портах: постраждали іноземні судна, є загиблі й поранені

Ворожі війська 13 липня атакували портову інфраструктуру на Одещині. Під ударом опинилося комерційне судно під прапором Того, яке займалося перевезенням мінеральних добрив.

На жаль, відомо про загиблих і поранених унаслідок обстрілу. Про це повідомила місцева влада.

Які наслідки атаки на портову інфраструктуру?

Від удару, за словами очільника Одеської ОВА, загорілося пришвартоване цивільне торговельне судно під прапором Республіки Того. У момент атаки, як повідомили в Міністерстві розвитку громад та територій України, якраз тривало розвантаження корабля.

За попередньою інформацією, загинуло троє членів екіпажу, ще п'ятеро отримали поранення,

– поінформував Олег Кіпер.

Він уточнив, що на місці працюють відповідні служби. Постраждалим надається медична допомога. Водночас правоохоронці документують наслідки чергового воєнного злочину Росії.

Такі атаки грубо порушують норми міжнародного права та створюють загрозу безпеці морських перевезень і глобальної торгівлі,

– підкреслили в міністерстві.

Варто нагадати, що ввечері 12 липня російські війська тероризували Одесу дронами. Повідомлялося про влучання БпЛА по верхніх поверхах житлового будинку, безпілотник також зачепив дах будівельного супермаркету.

Ворог пізніше також вдарив по автопарку в Одесі. Унаслідок обстрілу постраждали 4 людини. Варто також зазначити, що російські війська не припиняють завдавати ударів по Одеській області, зосереджуючи атаки переважно на портових і промислових об'єктах. Для обстрілів окупанти використовують балістичні та авіаційні ракети, а також ударні, зокрема реактивні, безпілотники.

Як зазначив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук, балістичні атаки по регіону відбуваються майже щодня, стабільно високою залишається й інтенсивність застосування дронів типу "Шахед".