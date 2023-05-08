Росія вдарила Х-22 по Одещині: куди влучили ракети

Уночі проти 8 травня Росія завдала ракетного удару по Одещині. Ворожа ракета Х-22 влучила в одне з промислових підприємств області.

Про це повідомили в Оперативному командуванні "Південь". На місці працюють рятувальники, які намагаються ліквідувати пожежу.

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Наслідки ворожої атаки

Росія вдарила по Одещині ракетами Х-22, які запустила зі стратегічної авіації. Ворог влучив по складу одного з продовольчих підприємств і по рекреаційні зоні на чорноморському узбережжі.

Наслідки удару по Одещині / Фото ОК "Південь"

Начальник Одеської районної військової адміністрації Юрій Крук відзначив, що на місці працюють рятувальники, поліція та усі відповідні служби. Інформація про постраждалих унаслідок удару не надходила.

Наразі триває ліквідація наслідків ракетного удару і пожежі силами підрозділів ДСНС. Національна поліція та усі інші відповідні служби, разом з рятувальниками, оперативно працюють на місці. Наразі всі деталі з'ясовуються, зокрема інформація щодо постраждалих не надходила,

– відзначив Крук.

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