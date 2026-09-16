Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОДА Олександр Ганжа.

Що відомо про атаку?

Російські окупанти завдали удару по рейсовому автобусу в Нікопольському районі. Для атаки ворог використав безпілотник.

Внаслідок ворожого удару п’ятеро людей загинули на місці. Ще щонайменше семеро людей отримали поранення. Наразі вони перебувають під наглядом лікарів.

Медики надають постраждалим усю необхідну допомогу. Інформація про наслідки атаки може уточнюватися.

Дрон влучив у рейсовий автобус на Нікопольщині / Фото Дніпропетровська ОДА

Нагадаємо, Росія також атакувала Київську область ударними безпілотниками. За минулу добу та ранок 16 вересня внаслідок ворожих ударів у регіоні пошкоджено 17 об’єктів.

Наслідки зафіксували у Білоцерківському, Бориспільському, Броварському, Бучанському та Обухівському районах. Серед пошкодженого майна – 8 приватних будинків, 5 автомобілів, комунальна установа, ангарне та виробниче приміщення.

На щастя, люди не постраждали. На місцях працюють оперативні служби, які ліквідовують наслідки атаки та допомагають мешканцям.

Влада закликає жителів Київщини не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та під час небезпеки перебувати в укриттях.