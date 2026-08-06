Везло українську пшеницю: Росія вдарила по суховантажу у Чорному морі, є жертва

Росія продовжує безупинно атакувати цивільні судна в акваторії Чорного моря. Уночі під ворожий обстріл потрапив суховантаж під прапором Гвінея Бісау.

Йдеться про торговельне судно MERA QUEEN. Воно зазнало ураження, коли перебувало в акваторії одного з українських портів. Про це повідомили глава ОВА Олег Кіпер та Адміністрація морських портів України.

Що відомо про атаку на MERA QUEEN?

Відомо, що суховантаж перевозив українську пшеницю.

Внаслідок атаки на судні виникла пожежа. На жаль, один член екіпажу загинув. Він був громадянином України.

Ще троє моряків отримали поранення.

Екіпаж вже евакуювали на берег. Станом на 06:00 6 серпня судно пришвартовано до причалу. У нього пошкоджений корпус.

Такі удари вкотре демонструють системність та цинізм російського терору, а також створення агресором загрози як життю цивільних людей, так і світовій продовольчій безпеці в цілому,

– наголосив Кіпер.