Влучили між двома під'їздами: сумчанин розповів про атаку дронів на місто

Російські окупанти вночі 13 березня випустили три безпілотники на Суми. Один з "Шахедів" влучив у п'ятиповерховий будинок. На жаль, є загиблі та поранені.

Внаслідок влучання 30 квартир пошкоджені, 15 з них – зруйновані вщент. Сумчанин Максим Едель розповів 24 Каналу про наслідки ворожої атаки на місто.

До теми У Сумах "Шахед" знищив 15 квартир: можуть бути загиблі

Ворог тероризує Суми

Максим Едель зазначив, що три безпілотники ворог випустив вночі у місто Суми, два з них збили. На жаль, один "Шахед" не змогли збити. Приблизно о 1:30 ночі він влучив у багатоповерхівку у Сумах між двома під'їздами.

На жаль, на місці удару є загиблі, про їхню кількість наразі не повідомляють. Понад 15 людей дістали рятувальники. Зокрема, восьмеро звернулися за медичною допомогою.

Біля будинку, який був пошкоджений, розгорнули пункт незламності. На місці працюють усі необхідні рятувальні служби, які роблять все можливе і неможливе, аби надати людям допомогу.

Сумщину ворог тероризує кожен день. Наприклад, вчора було 13 повітряних тривог за добу, позавчора – 15. Останніми днями посилили удари саме по Сумах. Навіть зараз готувався до включення і було чутно вибухи на прикордонні. Прикордоння тероризують кожен день. Там зруйновані житлові будинки, страждають місцеві мешканці, є загиблі цивільні, зокрема, діти,

– сказав він.