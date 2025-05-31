Росія вдарила по Сумщині ракетами: є постраждалий

У ніч на 31 травня окупанти вдарили ракетами по Недригайлівській громаді Сумщини. Є руйнування, не обійшлось і без постраждалих.

Відомо про щонайменше одного постраждалого. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Сумську ОВА.

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Пошкодження є у житловому секторі

Місцева влада зазначила: постраждалому надали допомогу на місці. Проте дані про постраждалих – наразі попередні.

Пошкодження є у житловому секторі, а також під удар потрапили і складські приміщення. Вони – зруйновані.

У Сумській ОВА кажуть, що наслідки атаки уточнюють. Розширену інформацію оприлюднять на офіційних каналах згодом.



Зазначимо, що ввечері 30 травня Росія знову запустила дрони-камікадзе. Ймовірно, як і у попередні дні, запуск "Щахедів" здійснили з кількох напрямків – сходу та півдня.

Зверніть увагу! 27 травня Росія поцілила дроном "Ланцет" по блокпосту. Там саме перебував поліцейський, його доправили до лікарні.