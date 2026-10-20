Росія вдарила по торговому центру на Рівненщині: є поранені

Ворог 20 жовтня атакував Рівненщину. Внаслідок атаки постраждав торговий центр, виникла пожежа.

Про це повідомляє очільник Рівненської ОДА Олександр Коваль.

Що відомо про атаку?

Після атаки на торговому об'єкті спалахнула пожежа. Продукти горіння активно поширюються, тому жителів будинків поблизу закликали не відчиняти вікна, щоб зменшити ризик потрапляння диму до осель.

За попередніми даними, внаслідок атаки поранені троє людей. Двох постраждалих доправили до лікарні.

На місці працюють відповідні служби. Обставини атаки та масштаби пошкоджень уточнюються.

Мешканців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, дотримуватися правил безпеки та бути пильними.

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Нагадаємо, російський безпілотник 20 жовтня атакував Київщину, внаслідок чого загорілися автомобілі та є загиблі й постраждалі. Удар припав на Фастівський район, де зафіксували влучання поблизу автодороги Київ – Одеса в селищі Чабани.

Атака сталася неподалік одного з торговельних центрів. На місці влучання спалахнула пожежа, охопивши автомобілі. За попередньою інформацією, троє людей загинули, ще четверо дістали поранення. Кількість постраждалих уточнюється.

На місці працюють прокурори, слідчі СБУ та інші оперативні служби, які встановлюють обставини атаки. Через російський удар рух транспорту на цій ділянці дороги обмежили, а мешканців закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки.