Росія вдарила по цивільній інфраструктурі Рівненщини: які наслідки атаки
- Унаслідок масованої атаки на Рівненщині є пошкодження та знищення будівель.
- Також понівечені автомобілі, постраждалих немає.
Україна знову опинилась під масованими терором Росії 23 грудня. Під ударом була й Рівненщина, де зафіксовані пошкодження житлових будинків і автівок.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Рівненської ОВА Олександра Коваля.
Дивіться також Серед постраждалих є діти: ворог вгатив по Житомирщині
Які наслідки удару по Рівненщині?
Як повідомили в Рівненській ОВА, унаслідок масованої російської атаки 23 грудня в області пошкоджено двоповерховий багатоквартирний житловий будинок. Вибухова хвиля вибила вікна в оселях.
Крім того, в регіоні знищено дерев'яну господарську будівлю та пошкоджено три автомобілі. За даними Коваля, люди під час атаки не постраждали.
Керівництво громади разом з очільником ОВА побували на місці удару. Влада запевнила, що вікна в будинках відновлять упродовж дня.
Зазначається, що наслідки удару фіксують та ліквідують відповідні служби.
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.
Які регіони ще були під атакою?
Внаслідок атаки на Житомирщину також відомо про пошкодження цивільної інфраструктури. Крім того, там постраждали люди. Серед госпіталізованих є дитина.
За розпорядженням Укренерго у низці областей 23 грудня не діятимуть графіки відключень світла. Натомість ввели аварійні та екстрені через атаку ворога на енергетику.
Також під обстрілом опинився Київ та Київщина. Внаслідок атаки є пошкодження вікон та постраждалий.