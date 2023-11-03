Щонайменше 10 дронів атакували Харків та вибухи на Львівщині: хронологія 618 дня війни

3 листопада 2023, 06:47
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Росія продовжує атакувати мирні українські міста іранськими "Шахедами". Країна-агресорка завдає ударів по нашій державі та не залишає спроб захопити територію.

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 618 днів. Про головні події цієї доби – читайте у тексті 24 Каналу.

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06:41, 03 листопада

Білий дім відреагував на статтю Залужного

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний написав статтю у британський журнал The Economist, де окреслив важливі моменти, які стосуються війни проти агресора. Цей матеріал українського генерала підтримали й у Білому Домі.

Так, координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі наголосив, що матеріал показує зміни, які відбулися у війні між Україною та Росію. Крім того, він наголосив на продовженні підтримки нашої держави з боку Сполучених Штатів.

06:39, 03 листопада

Вибухи пролунали на Львівщині

Під час атаки дронами-камікадзе вибухи чули також у Львівській області. Спочатку повідомляли про рух БпЛА у напрямку Стрия та Моршину, а потім про роботу ППО. Наразі деталей ро розкривають.

06:02, 03 листопада

Харків атакували "Шахеди"

Російські загарбники в ніч з 2 на 3 листопада пустили безпілотники "Шахед" на територію нашої держави. Зрештою, вибухи пролунали й у Харкові.

Згодом стало відомо, що росіяни вдарили по СТО та навчальному закладі. Про постраждалих та загиблих не повідомляли.

Наслідки влучань "Шахедів": дивіться відео

 

 

Автор: Вікторія Кульженко