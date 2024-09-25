Росія вдарила по Запоріжжю: є постраждалі й руйнування
Джерело:Іван Федоров
Ворог не припиняє тероризувати Запоріжжя, сьогодні росіяни вкотре атакували місто. На жаль, внаслідок цього є поранені та руйнування цивільної інфраструктури.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. Зауважимо, що у місті незадовго до цього чули кілька вибухів.
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Наслідки атаки на Запоріжжя
Як розповів глава місцевої ОВА, у Комунарському районі Запоріжжя внаслідок ворожої атаки зруйновані приватні будинки. Ба більше, на жаль, через це також постраждали люди.
Шестеро людей поранені, двоє з них у лікарні. Четверо з постраждалих від госпіталізації відмовилися,
– йдеться у повідомленні.
Зокрема, Федоров показав моторошні фото наслідків російського удару.
Внаслідок атаки є пошкодження цивільної інфраструктури / Фото Івана Федорова
Оновлено 00:30. За уточненими даними, кількість постраждалих збільшилася до 7. Троє поранених перебувають у лікарні.
Незадовго до цього у місті тричі лунали вибухи, у бік Запоріжжя ворог запустив керовані авіаційні бомби, які росіяни почали часто застосовувати щодо цивільного населення Запоріжжя.
До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.