Росія вдарила радянськими ракетами по Україні з Ростовської області, – Міноборони

Росія, ймовірно, готується до чергових ракетних ударів по Україні. У рамках підготовки до них Росія завдала ударів радянськими ракетами Х-22 на сході та півдні країни.

Ворог застосував Х-22 – радянські крилаті ракети

Про це повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник наголосивши, що ситуація на Сході залишається складною.

Увага Обмін тілами загиблих військових та відхід ворога біля Ізюма: основне за 105 день війни

Екіпаж літака далекої авіації Ту-22М3 з повітряного простору Ростовської області (район 40 кілометрів на захід від населеного пункту Шахти) відпрацював електронні пуски ракет Х-22, ймовірно, щодо об'єктів цивільної та військової інфраструктури східних та південних областей України,

– зазначив Мотузяник.

Х-22 – це радянські крилаті ракети, які розроблялися, починаючи з 1958 року, а прийняті на озброєння – у лютому 1971 року.

Чому це небезпечно? Через застарілу "начинку" вони можуть бути небезпечними в експлуатації. Наприклад, Іскандери поступаються Х-22 за максимальною дальністю (500 і 600 кілометрів відповідно).

Експерт Олександр Коваленко пояснював, що термін придатності цих ракет вийшов ще 20 років тому, їх технічно не обслуговували багато часу.

"Таку ракету може навіть не знищити ППО, але в неї може відмовити двигун, коли вона летіти над містом чи селом та впасти на будинки цивільних. Ось у чому ризик".

Росіяни й надалі зосереджують сили на Донбасі

Мотузяник зазначив, що основною метою російського агресора на цьому етапі залишається окупація Луганської та Донецької областей в межах їхніх адміністративних кордонів, утримання та забезпечення стійкості сухопутного коридору з окупованим кримським півостровом, а також блокування морських комунікацій України у північно-західній частині Чорного моря.

Наразі ворог веде інтенсивно обстрілює та проводить штурмові дії вздовж всієї лінії зіткнення на Луганщині і Донеччині. Обстановка залишається складною, особливо в районах Сєвєродонецька та Лисичанська.

Коротко про ситуацію на Донбасі: дані Генштабу

На Слов'янському напрямку окупанти ведуть штурмові дії. Намагаються блокувати контрнаступ українських захисників, тому проводять інженерне обладнання вогневих позицій в районі Ізюма.

На Лиманському напрямку був бій біля населеного пункту Райгородок. Успіху окупанти не мали, тому відійшли.

Наші воїни успішно стримують штурм у місті Сєвєродонецьк. Втім, бойові дії тривають.

На Бахмутському напрямку противник інтенсивніше застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію:

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках загарбники мають намір сковувати дії наших військ та не допускати перекидання резервів Сил оборони на інші напрямки.

Водночас за останню добу українські захисники відбили 11 атак ворога на Донбасі та знищили чимало ворожої техніки.

Крім того, ворог розгорнув "Іскандери" в окупованому Криму: дивіться відео