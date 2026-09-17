Ракетний удар по Запоріжжю: поранені люди, є руйнування на промислових об’єктах

Внаслідок російського ракетного удару по Запорізькій області поранення зазнали троє людей. Ворог поцілив по місцевих промислових об’єктах.

Про наслідки обстрілу Запоріжжя повідомили в ОВА. 24 Канал пише, що ми знаємо на цей момент.

Ракетна атака на Запоріжжя 17 вересня: що відомо про наслідки?

Двадцять хвилин після другої години ночі 17 вересня російська армія здійснила ракетний обстріл Запорізької області. Про наближення ракет, ймовірно – балістичних, повідомляли Повітряні сили.

Серія вибухів прогриміла на Запоріжжі. Я згодом проінформувала Запорізька обласна військова адміністрація, ракети влучили по промислових об'єктах. Після вибухів на одному з підприємств спалахнула пожежа. Сталися часткові руйнування будівель На місці прильоту розпочали роботу підрозділи відповідних служб.

На жаль, щонайменше троє людей постраждали внаслідок російського ракетного удару по області – жінка та двоє чоловіків. Лікарі надають їм необхідну допомогу.

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Зауважимо, що одночасно із Запорізькою областю ворог завдавав удару по Києву – там також гриміли вибухи. І вже відомо про понад десяток постраждалих та руйнування у столиці. Так само руйнувань цієї ночі зазнала Одеса.