Росія вдарила ракетами з Су-35 по Одещині, є влучання у будинок

Російські окупанти увечері 21 березня атакували Одеську область ракетами з Су-35. Окупанти влучили у цивільний будинок. На жаль, є постраждалі.

В Одеській районній військовій адміністрації заявили, що ворожі винищувачі Су-35 запустили ракети з моря. На щастя, захисникам українського неба вдалося знищити частину ракет.

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На щастя, за попередніми даними, обійшлося без жертв. Однак відомо про постраждалих.

Проте є влучення, внаслідок чого частково пошкоджено цивільний будинок. Є постраждалі, попередньо без жертв. Підрозділи ДСНС пожежу станом на 20:40 локалізували,

– мовиться у повідомленні.

Згодом Повітряні сили ЗСУ повідомили, що у небі над Одеською областю вдалося збити дві керовані авіаційні ракети класу "повітря-поверхня" Х-59.

Деталі від ОП

Андрій Єрмак – глава Офісу Президента – заявив, що росіяни атакували Одесу 4 ракетами. Силам ППО вдалося збити 2 ракети. Ще 2 – на жаль, влучили. Ворог пошкодив триповерховий будинок на території монастиря. Постраждали 3 людей.

Наслідки ракетного влучання: дивіться відео

Тим часом у ЗСУ заявили, що росіяни випустили 3 ракети. Постраждали 4 людей. Госпіталізували одну людину.

Людям нагадують, що не можна фотографувати або знімати на відео місця прильоту. Окрім того, людей закликають оперативно реагувати на повітряні тривоги. Коли сповіщають про небезпеку, потрібно негайно йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там потрібно, аж доки не сповістять про відбій повітряної тривоги. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя.

Також довіряти потрібно лише інформації з офіційних джерел. Ворог веде активну інформаційну війну та атакує Україну фейками.

Що відбувається у Чорному морі

Наталія Гуменюк – очільниця Об'єднаного координаційного пресцентру ОК "Південь" – розповіла, що корабельне угрупування російських окупантів продовжує свої маневри в безпековому районі.

"Вони продовжують тримати на службі також 2 надводних ракетоносії, тобто до запуску можуть бути готові до 16 "Калібрів", – наголосила Гуменюк.

Наразі в ОК "Південь" вважають, що ці "Калібри" можуть бути для точкових ударів, а не масованої ракетної атаки. Водночас варіант масованої атаки також не можна виключати. Українцям потрібно весь час залишатися напоготові й оперативно реагувати на повітряні тривоги.