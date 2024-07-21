Окупанти вдарили по підприємству на Миколаївщині: почалась пожежа, є поранені

Увечері 20 липня росіяни завдали ракетного удару по Миколаївщині. Під ударом опинилося сільськогосподарське підприємство.

Потужний вибух в області пролунав близько о 20:30. Відомо, що окупанти атакували Миколаївщину балістичною ракетою, яку запустили з тимчасово окупованого Криму.

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Окупанти цинічно вдарили по цивільному підприємству

Як повідомили в Миколаївській ОДА, 20 липня близько о 20:30 Миколаївський район зазнав ракетної атаки. Так, ворог вдарив по цивільному сільськогосподарському підприємству, внаслідок чого спалахнула пожежа.

Після удару вогонь поширився на складське приміщення підприємства, а також на суху траву поблизу. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння.

Окрім того, вибуховою хвилею пошкоджено приватні будинки. На жаль, 2 людини зазнали поранень.

Раніше, 19 липня, ворог цинічно вдарив по Миколаєву. Окупанти запустили 2 ракети, ймовірно, Х-59. Одна з них впала на території області, а інша – влучила в житловий район Миколаєва.

Внаслідок цинічних дій окупантів загинуло 4 людини, серед яких 12-річний хлопчик, дві жінки 53 та 63 років, а також чоловік. Окрім того, щонайменше 24 людини постраждали внаслідок удару.