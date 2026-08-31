Під ударом опинилося промислове підприємство. Про це повідомив Олександр Вілкул.

Які подробиці?

За словами голови Ради оборони Кривого Рогу, ворог атакував промислове підприємство міста реактивним "Шахедом".

Вілкул додав, що у повітряному просторі досі є дрони, тож закликав залишатися в безпеці.

Зауважте, оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати в телеграмі 24 Каналу.

Де ще фіксували наслідки російських атак?