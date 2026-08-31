Під ударом опинилося промислове підприємство. Про це повідомив Олександр Вілкул.
Які подробиці?
За словами голови Ради оборони Кривого Рогу, ворог атакував промислове підприємство міста реактивним "Шахедом".
Вілкул додав, що у повітряному просторі досі є дрони, тож закликав залишатися в безпеці.
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