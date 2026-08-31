Росія вдарила "Шахедом" по промисловому підприємству у Кривому Розі: є постраждалі

Ворожий терор проти українських міст продовжується 31 серпня. Так, окупанти обстріляли Кривий Ріг.

Під ударом опинилося промислове підприємство. Про це повідомив Олександр Вілкул.

Які подробиці?

За словами голови Ради оборони Кривого Рогу, ворог атакував промислове підприємство міста реактивним "Шахедом".

Вілкул додав, що у повітряному просторі досі є дрони, тож закликав залишатися в безпеці.

Згодом очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа уточнив, що на місці влучання спалахнула пожежа. Двоє людей отримали поранення. Йдеться про чоловіків 1967 та 1978 років народження. Вони в стані середньої тяжкості перебувають у лікарні й отримують усю необхідну допомогу.

Аварійно-рятувальна операція станом на 11-ту ранку, за словами Вілкула, триває. Пожежу вдалося локалізувати.

Зауважте, оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати в телеграмі 24 Каналу.

Де ще фіксували наслідки російських атак?

Протягом ночі й ранку окупанти тероризують Київ та область, періодично запускаючи хвилі з невеликої кількості БпЛА, через що тривогу оголошують по 10 разів за добу. На жаль, є наслідки.

Зокрема, у селі Погреби на Київщині вранці 31 серпня сталося загоряння складських приміщень.

Російські війська також вдарили по терміналу "Нової пошти" в Одеській області. За словами Олега Кіпера, внаслідок атаки на території об'єкта виникла пожежа. Наразі рятувальники вже загасили займання.