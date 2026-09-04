Росія вдарила в центральну будівлю СБУ у Києві, – Зеленський

У п'ятницю, 4 вересня, Росія запускала по Україні реактивні безпілотники. Внаслідок ворожої атаки постраждала будівля СБУ в Києві.

Про це повідомив Володимир Зеленський.

Що відомо про наслідки удару?

Вдень 4 вересня Росія атакувала центр Києва. Дрон пошкодив центральну будівлю Служби безпеки України на Володимирській навпроти Софійського собору.

Всі екстрені служби працюють на місці. Усім постраждалим надають необхідну допомогу.

Президент підкреслив, що безпілотник був спрямований прямо у кабінет керівника СБУ.

Дав завдання Покладу адекватно, відчутно і за можливості дзеркально відповісти росіянам на цей удар, коли все буде підготовлено,

– заявив Зеленський.

Очевидці кажуть, що близько 15:30 пролунав вибух, після чого біля Золотих Воріт почав здійматися густий дим.

Також у п'ятницю, 4 вересня, росіяни атакували безпілотниками по Києву та області. За даними одного з депутатів, окупанти вдарили дроном по літаку в аеропорту Жуляни.