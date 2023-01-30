Чи готуються росіяни до наступу на Донеччині: військовий розповів про останні кроки ворога

Росіяни анонсували новий широкомасштабний наступ, однак досі його не розпочали. Наразі російські військові продовжують наступати невеликими групами.

Військовослужбовець і голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко в ефірі телемарафону заявив, що кілька останніх днів не можна стверджувати, що росіяни ввели нову тактику чи стратегію у Донецькій області, пише 24 Канал.

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Росія використовує тактику, як під Бахмутом і Соледаром

За його словами, окупанти застосовують тактику, яку випробували на Бахмутському і Соледарському напрямках. Йдеться про наступ росіян малими група зі збільшення їх до рівня роти.

Це відбувалося, але не можна стверджувати, що це дає величезний результат,

– каже військовослужбовець.

Він також наголосив, що Росія на цьому етапі війни вимушена наступати малими групами через дужу потужну оборонну лінію українських військ.

"Будь-яка техніка, яка з'являлася в районі наших позицій, вона просто зразу знищується", – сказав Іван Тимочко і додав, що саме тому росіяни вимушені задіювати невеликі піхотні з'єднання.

Наступ Росії вже мав розпочатися

Голова Ради резервістів Сухопутних військ заявив, що анонсований Росією наступ вже мав розпочатися згідно з російськими планами.

Не знаємо, коли він точно почнеться, бо будь-який наступ – це завжди несподіванка. Кожна сторона, яка готується до наступу, також готується на протидію щодо своїх військ,

– зауважив військовослужбовець.

За словами Івана Тимочка, окупанти не почали свій наступ, адже розуміють, що їхні атаки в тій кількості, що є на цей момент, можуть захлиснутися.

Росія наразі не перекинула критичну масу для успішного наступу

Відтак, відбувається підсилення російських угруповань. Військовослужбовець наголосив, що на напрямках з'являється не критична маса окупантів, яка не може зробити перелом на лінії фронту.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ заявив, що дві сторони готуються до наступу. Наразі питання в тому, хто перший встигне і зможе зупинити наступаючі сили противника.

Він додав, що при великих втратах Росії для окупантів існує ризик, що Сили оборони України можуть проламатися в їх оборону та піти в потужний контрнаступ, як на Херсонщині.