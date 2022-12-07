Росія веде загарбницьку війну, – у Зеленського прокоментували слова Путіна про "нові території"
Джерело:Михайло Подоляк
Російський диктатор Владімір Путін знову заявив про свої імперські погляди. Під час зустрічі з членами Ради з прав людини він згадав про "важливі досягнення" Росії.
Зокрема, Путін заявив, що Війна з Україною може тривати довго. Також він додав, що "нові території", які загарбала російська армія, є вагомим результатом для країни-терористки.
Читайте також "Масових страт і втеч в російській армії нема": Путін видав чергову нісенітницю про дезертирів
Подоляк відреагував на слова Путіна
На цю абсурдну заяву відреагували в Офісі Президента. Михайло Подоляк наголосив, що слова російського диктатора є підтвердженням того, що Росія веде загарбницьку війну проти України.
Маски скинуто. Забудьте про "провокації НАТО", "денацифікацію" та інші забуті casus belli. Путін підтвердив те, що було очевидно всьому світу: Росія веде загарбницьку війну геноцидного типу задля завоювання нових територій, бо так заповів Петро I. Хтось іще хоче "врегулювання"?
– написав Подоляк у твітері.
В ефірі єдиного телемарафону Подоляк прокоментував слова Путіна, який заявив, що "Азовське море стало внутрішнім морем Росії".
Він наголосив, що Азовське море не є внутрішнім морем Росії, а окуповані території не є надбанням РФ. Подоляк стверджує, що у Путіна є певні ілюзії.
По-перше, Путін зафіксував, що у Росії немає ніяких інших цілей, крім однієї – зайти в Україну, вбити людей, цивільних громадян перш за все і військових, забрати левову частку територій, і продовжувати чинити геноцид. Цю ціль він сьогодні остаточно зафіксував,
– заявив радник глави ОП.
Також він додав, що наразі етап деблокади територій, які окупували російські загарбники.
Цинічні заяви російського диктатора: головне
Зустріч Путіна з членами Ради з прав людини при президенті Росії відбулася 7 грудня. Кремлівський диктатор видав низку маразматичних заяв про війну в Україні.
- Традиційно диктатор почав розказувати, нібито "це не ми". Він абсурдно говорить, нібито війну почала не Росія, а Україна у 2014 році.
- Ще одним "перлом" промови була заява, нібито "націоналістичні угруповання у Польщі хочуть забрати західні території України".
- Ба більше, диктатор видав, буцімто українці розстрілюють військових за відхід з бойових позицій, а у російських збройних силах нічого подібного немає. Розказує про "масові розстріли, перед строєм і в кілька рук".
- Також Путін згадав про свою мобілізацію. Сказав, що з 300 тисяч мобілізованих – 150 тисяч перебувають на війні, з них 77 тисяч – у бойових підрозділах. Однак всім відомо, що правдивість статистики, яку озвучує Кремль, сумнівна.