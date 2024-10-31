Росія вербує цивільних українців з окупованих територій до свої лав, – джерела

Цивільним на тимчасово окупованих територіях приходять повідомлення із закликом приєднуватись до ворожого війська. Росія, очевидно, уже не знає як мотивувати своїх громадян іти на загибель. Тож, взялись вербувати наших громадян.

Про це 24 Каналу повідомили джерела. Зокрема, ми отримали скриншот подібних смс-повідомлень, які розсилає ворог.

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У цих повідомленнях Росія закликає українців приєднуватись до ворожого війська і пропонує службу по контракту. При цьому пунктами відбору вказують місто – Генічеськ Херсонської області.

Росія вербує українців на окупованих територіях

Ба більше, ворог намагається "мотивувати" виплатами. Пропонують і статус ветерана бойовиї дій, і соціальні пільги, і гарантії.

"Грошова винагорода від 210 тисяч рублів, одноразова виплата 800 тисяч рублів", – ідеться у повідомленні.



Українці на окупованих територіях отримують смс від ворога / Скриншот наданий 24 Каналу

Однак, росіяни не згадують про колосальні втрати, яких зазнає їх військо у війні проти України. Так, станом на 31 жовтня Сили оборони ліквідували майже 650 тисяч окупантів і їх кількість щодня продовжує зростати. Тож, не дивно, що ворог усіма силами намагається компенсувати втрати, залучаючи північнокорейські війська і ось, намагаючись вербувати українських громадян.