Помилувані в'язні за службу в Україні повертаються в Росію, щоб знову вбивати, – NYT

Кремль активно здійснює вербування російських в'язнів на війну в Україні, помилувавши за злочини, які ті скоювали. Однак після того, як колишні ув'язнені повертаються на батьківщину, то починають скоювати нові злочини.

Журналісти The New York Times зібрали історії кілька таких російських ув'язнених, щоб показати наскільки подібне явище є масовим. За словами авторів матеріалу, ситуація наразі з подібними інцидентами є трагічною.

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Історії ексв'язнів Росії, що скоїли нові злочини після приїзду з війни

Віктор Саввінов уже неодноразово потрапляв у в’язницю за різні злочини, включно з пограбуванням, викраденням автомобіля та розбійним нападом, коли у 2020 році під час сварки він убив товаришку по чарці, вдаривши її чотирма ножами в грудну клітину.

Суд у сибірському регіоні Росії Якутія засудив його до 11 років колонії суворого режиму. Тож коли вербувальники з ПВК "Вагнера" запропонували йому свободу та життя з чистого аркуша, якщо він відправиться воювати в Україну, Саввінов скористався цією можливістю.

До лютого 2024 року Саввінов відслужив і повернувся в рідне село Кутана. Того місяця, як розповіли його односельці, на день захисників вітчизни, він п'яний вештався по засніжених вулицях, голосно нарікаючи, що селяни виявляють до нього недостатню повагу як до ветерана. Наступної ночі він убив двох із них, згідно зі звітом правоохоронних органів, вдаривши приятеля по чарці металевим ломом, перш ніж убити свою власну тітку, яка жила по сусідству, вдаривши її сокирою по голові, а потім підпаливши дерев'яний будинок.

Подібний досвід вразив інші міста та селища. У Читі, поблизу кордону з Монголією, у березні російського "ветерана" засудили до 14 років ув’язнення за те, що він голими руками задушив до смерті 22-річну секс-працівницю. У 2020 році його засудили до 14 років за те, що він задушив і розчленував 18-річну дівчину.

У сибірському місті Новосибірськ колишній найманець ПВК "Вагнера", який відсидів 15 років за звинуваченнями в крадіжках і шахрайстві, був засуджений у лютому 2024 року до 17 років за зґвалтування двох школярок у віці 10 і 12 років.

У квітні 2023 року в Ростові-на-Дону 34-річний Сєргєй Руденко, якого засудили до 10 років позбавлення волі за те, що він задушив ременем свою дівчину, після приїзду з України поїхав шукати квартиру. Після сварки з агентом з нерухомості щодо запропонованої орендної плати він задушив її тканинним шнуром, а потім вдарив її ножем у шию. Районний суд засудив пана Руденка до понад 11 років позбавлення волі.

Кремль посилив вербування в'язнів на війну в Україну

Російський президент Владімір Путін 23 березня підписав новий закон, який мав формалізувати вербування в'язнів на війну в Україну. Документ встановив довгий список відповідних злочинів, які були прямо додані до кримінального кодексу Росії, включаючи вбивства, пограбування та деякі зґвалтування.

Злочини, які не додали у закон, включають тероризм, шпигунство або державну зраду, а також деякі сексуальні злочини за участю неповнолітніх.

Приватна військова компанія "Вагнера" почала вербувати засуджених у серпні 2022 року, пообіцявши президентське помилування в обмін на підписання шестимісячного контракту. До розпуску у 2023 році після невдалого заколоту проти Кремля група заявила, що завербувала понад 50 000 в’язнів.

За словами Ольги Романової, голови неурядової організації «Росія за ґратами», яка займається питаннями ув’язнених, багато з цих чоловіків загинули, деякі все ще воюють, а приблизно 15 000 колишніх засуджених повернулися додому.

Злочини, вчинені ветеранами, чи то з групи Вагнера, чи то з іншого боку, часто залишаються непоміченими. Національні ЗМІ згадували лише про декілька гучних випадків.

Експерти кажуть, що багато з ув'язнених повертаються до своїх громад із певною пихатістю. Вони розглядають свою службу як реабілітацію, і зазвичай мають гроші, щоб продовжувати жити далі.

Серед помилуваних після скоєння особливо жахливих злочинів і служби в Україні є: серійний вбивця з Сахаліна, відомий канібалізмом, член сатаністської секти, засуджений за ритуальні вбивства, і чоловік, який вбив свою колишню дівчину, жорстоко катуючи її годинами.

Сам Путін применшив тему вчинення помилуваними засуджених нових злочинів. Хоча родичі жертв та інші місцеві жителі часто активно критикують звільнення злочинців.