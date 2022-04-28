Росія видає за "перемоги наддержави" загибелі українських електриків

Вчора російське командування заявило, що нібито знищило "Калібрами" велику партію західної зброї, яка була на території Запорізького алюмінієвого заводу.

Брехня, смерті й нічого більше

Як завжди, це виявилося черговою брехнею. На відео з місця обстрілу добре видно реальні наслідки влучання російської ракети – зруйновані старі приміщення цехів, які не працюють із якимись іржавими верстатами.

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Російська пропаганда продовжує цинічно брехати про обстріли українських міст / Скриншот сторінки

Наслідки ракетного обстрілу окупантами Запоріжжя: відео

Загинув один співробітник підприємства – електрик. Чергова "перемога наддержави". Напевно, пишаються собою. Отак і воюють військові злочинці. Удари завдаються по житлових будинках, СТО, заводах, які не працюють.

Безжально щодня вбивають цивільне населення, а пропаганда кричить про знищення командних пунктів, тисяч танків і літаків, які, за твердженнями того ж російського командування, були знищені ще у лютому.

Важливо – в Міноборони підрахували, скільки ще ракет лишилося в Росії: дивіться відео