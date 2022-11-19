Росія збільшує витрати на оборону: військовий експерт пояснив, як це змінить хід війни

Через війну та поразки на фронті Росія збільшує на 40% бюджетні витрати нібито на оборону у 2023 році. У Міноборони Великої Британії зазначили, що Кремль витрачатиме на війну на 84 мільярди доларів.

Ці гроші витратять на військовослужбовців, кількість яких зросла через мобілізацію. Про це для 24 каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний.

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"Військових треба одягати, годувати. Вони мають їздити на якійсь техніці, яка потребуватиме палива. Навіть в Росії, яка має велику кількість нафти, це небезплатне. Більша частина цих грошей – це оперативні видатки. Тобто не закуповуватимуть нову зброю, яка переломить хід війни", – сказав Нарожний.

Який резерв у ворога

Американський інститут вивчення війни наголошує на тому, що Росію чекає нова хвиля мобілізації. Вона може погіршити якість війська окупантів, але наразі вони не перевантажують свій бюрократичний апарат. На думку Нарожного, Кремль мобілізував приблизно 300 – 350 росіян й може призвати на війну таку ж кількість.

Вони мають мобілізаційний резерв до мільйона людей. Проте щоб дійсно поміняти ситуацію на фронті треба міняти не кількість людей, – зазначив експерт.

Він розповів, що в росіян є проблеми зі зв'язком, оскільки ми можемо послухати практично всі їхні розмови. Шифрована комунікація є лише у певних "елітних" формуваннях.

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Крім цього, як сказав Нарожний, окупантам бракує високоточної далекобійної зброї. Зокрема, ворог має "Калібри", але потребує зброї тактичного рівня (аналогічного до HIMARS). На думку експерта, цього загарбники вибороти не зможуть, бо проблема суто технологічна.

"Окупанти не налагодять виробництво засобів, не маючи навіть випробувальних зразків. Їм треба виробництво електроніки, танків, тепловізорів. На цій ланці наразі перемагаємо ми. Закупити цього вороги не можуть навіть в Ірані. Я не бачу умови, щоб Росія почала якісно перемагати", – вважає Нарожний.

Він додав, що коли Україна отримає авіацію, сучасні танки, то це дасть ще більший поштовх до перемоги, тому питання тільки часу.

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