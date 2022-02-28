Росія відклала відкриття Московської біржі в понеділок

Росія перенесла відкриття торгів на валютному та грошовому ринках Московської біржі. Відповідне рішення ухвалив Банк Росії.

Так, торги 28 лютого розпочнуться не о 9:30, а о 10:00 за московським часом.

Важливо ЄС ввів санкції проти Центробанку Росії

ЗМІ пишуть, що у такий спосіб Росія хоче бодай на трохи відтягнути неминуче – історичне падіння рубля.

Що відбувається з російським рублем

Російський рубль впав майже на 30%. Це – рекордно низький показник на ринкових торгах. Падіння рубля відбулось на тлі нападу окупантів на Україну. А також – жорстких санкцій, які ввели проти Росії.

Економіка Росії – на межі руйнування

Після того як держава-агресора почала повномасштабну війну проти України, акції головних компаній Росії почали стрімко знецінюватися.

На початку нападу російський ринок акцій майже одразу обвалився на понад 10%. Вперше з 2016 року курс перевищив 84 рублі.

ЗМІ пишуть, що долар торгується на рівні приблизно 113,5 рубля, а євро – 127 рублів на ринку Forex, досягаючи історичних максимумів.

Додамо, що 28 лютого набули чинності санкції проти Росії. Повітряний простір ЄС відсьогодні повністю закритий для російських літаків. Також обмеження забороняють будь-які операції з Центральним банком Росії.

Щоб стримати обвал, Банк Росії активно продавав валюту, що стало першою інтервенцією з 2014 року. Цей крок дозволив дещо відкотити курс, але наступні санкції напевно прискорять "просідання" російської валюти.

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