У Зеленського відповіли на публічний шантаж Росії

Кремль відкрито шантажує Україну ракетними атаками. Цього разу посіпаки Путіна заявили, що нібито офіційний Київ може врегулювати ситуацію, аби "не страждали люди".

Росія вже не приховує вбивство цивільних та атаку на енергетику України. Кремль таким чином хоче змусити Україну до переговорів.

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Як відреагували в Україні

Радник ОП Михайло Подоляк засудив не тільки дії Росії, а й світу.

Росія вже офіційно заявляє: Ми вбиваємо цивільних, атакуємо всю енергетику, щоб Україна виконала наші загарбницькі вимоги,

– йдеться у дописі.

Крім того, Подоляк зазначив, що світ продовжує дивитися на країну, що замерзає, але воює за свою свободу, і розмірковує над тим, чи потрібно "називати терориста терористом".

Пізніше посадовець опублікував ще один пост, адресований Пєскову. Там Подоляк зазначив, що закликати до миру, направляючи ракети на мирні міста – найвищий ступінь розладу особистості.

Речник ОП нагадав Пєскову, що Росія вторглася в Україну і може зупинити війну хоч зараз.

Що цьому передувало

Дмітрій Пєсков зробив цинічну заяву на наступний день після чергового масованого ракетного удару по Україні, який забрав 5 життів та знеструмив низку областей і навіть частину Молдови.

Пєсков уже й не приховує, що ракетний терор є банальним шантажем, аби примусити Україну до перемовин. Тому тепер рупор Кремля вирішив повторити тезу про те, що нібито керівництво України може погодитися на умови росіян і тоді страждання припиняться.

На екстреному засіданні Радбезу ООН, ініційованому Україною, після масованої ракетної атаки 23 листопада, постпред Росії Васілій Небензя вирішив звинуватити Україну в ударах по цивільних об'єктах – нібито в цивільні об'єкти влучають ракети української ППО, а не запущені Росією.

У відповідь на це постпред України Сергій Кислиця опублікував допис, у якому написав, що слухати Небензю – одне з найважчих завдань. До допису дипломат додав фото у футболці з написом "пішов ти, Путін" і продемонстрував відповідний жест. Через це у росіян знатно підгоріло.

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