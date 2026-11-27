Російська торгова мережа "Семья" планує відкрити ще 123 магазини на тимчасово окупованій території Донецької області. Значну частину нових супермаркетів можуть розмістити в Маріуполі, зокрема у приміщеннях, які окупаційна влада раніше визнала "безхазяйними".

Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

Як росіяни захоплюють нерухомість на Донеччині

За його словами, про розширення мережі оголосив перший віцепрем'єр окупаційного уряду Кирило Макаров.

Крім відкриття 123 нових магазинів, планують модернізувати ще 13. Очікується, що це дасть змогу створити 2583 робочі місця.

Наразі на окупованій Донеччині працюють 19 магазинів "Семья", десять із них – у Маріуполі. Це вдвічі більше, ніж у Донецьку.

Андрющенко звернув увагу на те, що адреси деяких магазинів збігаються з адресами нерухомості, яку окупаційна влада внесла до переліку "безхазяйного" майна Маріуполя у 2023 році.

Зокрема, йдеться про чотири адреси:

бульвар Меотиди, 32/18;

вулиця Левченка, 3;

вулиця Воїнів-Визволителів, 88;

вулиця Торгова, 9.

За останньою адресою раніше розташовувалося приміщення ритуальних послуг "Скорбота". У жовтні 2026 року там відкрили магазин російської мережі "Семья".

За словами керівника Центру, розширення торговельної мережі відбувається на тлі масового визнання комерційної нерухомості в окупованому Маріуполі "безхазяйною".

Спочатку таке майно вносять до відповідного переліку та привласнюють, а згодом у приміщеннях з'являється російський бізнес.